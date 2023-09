EXPOSITION : A NOUS LE SOUVENIR, A EUX L’IMMORTALITE 31 Rue de Moullins-sur-Allier Saulcy-sur-Meurthe, 2 octobre 2023, Saulcy-sur-Meurthe.

Saulcy-sur-Meurthe,Vosges

Organisée par les Comités du Souvenir Français de Saint-Dié-des-Vosges et de Meurthe-Fave. Avec l’aimable participation de l’Association des Vosges Napoléonniènnes.

Cette exposition est consacrée à la création du Souvenir Français. Créé en 1887 par un Alsacien, le Souvenir Français, qui a pour objectif de sauvegarder la mémoire de tous les combattants morts pour la France, trouve son origine dans la défaite de la guerre de 1870-1871.. Tout public

Vendredi 2023-10-02 14:00:00 fin : 2023-10-06 18:00:00. 0 EUR.

31 Rue de Moullins-sur-Allier Salle des Fêtes – Mairie

Saulcy-sur-Meurthe 88580 Vosges Grand Est



Organized by the Souvenir Français committees of Saint-Dié-des-Vosges and Meurthe-Fave. With the kind participation of the Association des Vosges Napoléonniènnes.

This exhibition is dedicated to the creation of the Souvenir Français. Founded in 1887 by an Alsatian, the Souvenir Français, whose aim is to preserve the memory of all those who died for France, has its origins in the defeat of the 1870-1871 war.

Organizado por los comités Souvenir Français de Saint-Dié-des-Vosges y Meurthe-Fave. Con la amable participación de la Association des Vosges Napoléonniènnes.

Esta exposición está dedicada a la creación del Souvenir Français. Fundado en 1887 por un alsaciano, el Souvenir Français, cuyo objetivo es preservar la memoria de todos los que murieron por Francia, tiene su origen en la derrota de la guerra de 1870-1871.

Organisiert von den Komitees des Souvenir Français von Saint-Dié-des-Vosges und Meurthe-Fave. Mit der freundlichen Unterstützung der Association des Vosges Napoléonniènnes.

Diese Ausstellung ist der Gründung des Souvenir Français gewidmet. Der 1887 von einem Elsässer gegründete Souvenir Français, dessen Ziel es ist, das Andenken an alle für Frankreich gefallenen Kämpfer zu bewahren, hat seinen Ursprung in der Niederlage im Krieg von 1870-1871.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT SAINT DIE DES VOSGES