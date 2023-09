Invente ton appli! Masterclass video junior sur deux jours 31 Rue De la République Arles, 23 septembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Objectif : créer un parcours fait par et pour les jeunes, sur l’appli du Museon Arlaten (Ios et Android).

2023-09-23

Museon Arlaten – musée de Provence

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



Objective: to create an itinerary designed by and for young people, on the Museon Arlaten app (Ios and Android)

Objetivo: crear un recorrido diseñado por y para los jóvenes, en la aplicación Museon Arlaten (Ios y Android)

Ziel: Erstellung eines Parcours von und für Jugendliche auf der App des Museon Arlaten (Ios und Android)

