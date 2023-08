Visite commentée : Le taureau à Arles pour les journées du patrimoine 31 Rue De la République Arles, 17 septembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Visite commentée par les Amis du vieil Arles : le taureau à Arles, patrimoine vivant de notre culture et de nos traditions.

2023-09-17 16:00:00 fin : 2023-09-17 17:30:00. .

31 Rue De la République Museon Arlaten

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Guided tour by the Friends of Old Arles: the bull in Arles, a living heritage of our culture and traditions

Visita guiada por los Amigos del Viejo Arles: el toro en Arles, patrimonio vivo de nuestra cultura y tradiciones

Kommentierte Besichtigung durch die Amis du vieil Arles: Der Stier in Arles, lebendiges Erbe unserer Kultur und Traditionen

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de Tourisme d’Arles