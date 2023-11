AQUAZIK 31 rue de la mine Hayange, 8 décembre 2023, Hayange.

Hayange,Moselle

L’équipe du centre aquatique Feralia vous donne rendez-vous pour une nouvelle soirée Aquazik ! Pendant 1h, venez découvrir les chansons françaises du groupe Osmobiose :

– soit en ayant les pieds dans l’eau grâce à un fauteuil flottant dans le bassin ludique (maillot de bain obligatoire),

– soit depuis un transat installé au bord du bassin en restant habillé (T-shirt conseillé).

Places limitées, réservez votre place dès maintenant auprès de l’accueil.. Tout public

Vendredi 2023-12-08 20:00:00 fin : 2023-12-08 21:00:00. 4.5 EUR.

31 rue de la mine Centre aquatique Feralia

Hayange 57700 Moselle Grand Est



The Feralia aquatic center team invites you to another Aquazik evening! For 1 hour, come and discover the French songs of the group Osmobiose:

– either with your feet in the water, thanks to a floating armchair in the leisure pool (swimsuit compulsory),

– or from a deckchair on the edge of the pool, with your clothes on (T-shirt recommended).

Places are limited, so book your place now at reception.

El equipo del centro acuático Feralia tiene el placer de invitarle a una nueva velada Aquazik Durante 1 hora, venga a descubrir las canciones francesas del grupo Osmobiose:

– ya sea con los pies en el agua gracias a una silla flotante en la piscina lúdica (traje de baño obligatorio)

– o desde una tumbona al borde de la piscina con la ropa puesta (se recomienda llevar camiseta).

Las plazas son limitadas, así que reserve ya su plaza en recepción.

Das Team des Wassersportzentrums Feralia lädt Sie zu einem neuen Aquazik-Abend ein! Entdecken Sie eine Stunde lang die französischen Chansons der Gruppe Osmobiose :

– entweder mit den Füßen im Wasser dank eines Schwimmsessels im Spielbecken (Badeanzug obligatorisch),

– oder von einem am Beckenrand aufgestellten Liegestuhl aus, während Sie angezogen bleiben (T-Shirt empfohlen).

Begrenzte Plätze, reservieren Sie Ihren Platz jetzt an der Rezeption.

Mise à jour le 2023-11-09 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME