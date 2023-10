Dédicace et conférence avec Marie-Céline Lachaud 31 Rue de la Chaussée Châteauneuf-sur-Cher, 7 octobre 2023, Châteauneuf-sur-Cher.

Châteauneuf-sur-Cher,Cher

Dédicace, et conférence à Châteauneuf-sur-Cher où vous pourrez rencontrer l’écrivaine Marie Céline Lachaud..

Samedi 2023-10-07 10:30:00 fin : 2023-10-07 . EUR.

31 Rue de la Chaussée

Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire



Book signing and conference in Châteauneuf-sur-Cher, where you can meet writer Marie Céline Lachaud.

Firma de libros y conferencia en Châteauneuf-sur-Cher, donde podrá conocer a la escritora Marie Céline Lachaud.

Signierstunde, und Konferenz in Châteauneuf-sur-Cher, wo Sie die Schriftstellerin Marie Céline Lachaud treffen können.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT LIGNIERES