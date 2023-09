Carnaval – cavalcade nocturne 31 rue de la Chasse Rhinau, 24 février 2024, Rhinau.

Rhinau,Bas-Rhin

La cavalcade à 18h est riche en musique et en groupes. Les chars décorés et illuminés sont de toute beauté..

2024-02-24 fin : 2024-02-24 . EUR.

31 rue de la Chasse

Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est



The cavalcade at 6pm is rich in music and groups. The decorated and illuminated floats are beautiful.

La cabalgata de las 18.00 horas es rica en música y grupos. Las carrozas decoradas e iluminadas son preciosas.

Die Kavalkade um 18 Uhr ist reich an Musik und Gruppen. Die geschmückten und beleuchteten Wagen sind von großer Schönheit.

