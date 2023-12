Cet évènement est passé Petit Bazar de la Casa Loquita 31 rue de Chastel Die Catégories d’Évènement: Die

Drôme Petit Bazar de la Casa Loquita 31 rue de Chastel Die, 15 décembre 2023, Die. Die Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-15 18:00:00

fin : 2023-12-22 21:00:00 La casa loquita ouvrira ses portes autour de son petit bazar de fin d’année,

pour se voir, se raconter une année en accéléré…

Petite brocante conviviale, expo-visite d’atelier….

31 rue de Chastel Association Casa Loquita

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

