CINÉMA PLEIN AIR 31 rue de Chaponost Moulins-lès-Metz, 20 juillet 2023, Moulins-lès-Metz.

Moulins-lès-Metz,Moselle

L’été est loin d’être fini à Moulins-lès-Metz! Il ne fait même que commencer…

La cour de l’école élémentaire Paul Verlaine se transfomera en « Cinéma de Plein Air »,

pour une nouvelle projection familiale et conviviale, en partenariat avec CINELIGUE-CRAVLOR !

Dès 22h, venez prendre place gratuitement dans notre salle de cinéma à ciel ouvert.

Des chaises seront mises à disposition mais n’hésitez pas à venir avec vos poufs, plaids ou doudous pour être comme à la maison !

Au programme : Le film de 2019 « Dumbo » de Tim Burton. Tout public

Jeudi 2023-07-20 à 22:00:00 ; fin : 2023-07-20 . 0 EUR.

31 rue de Chaponost cour de l’école primaire Verlaine

Moulins-lès-Metz 57160 Moselle Grand Est



Summer is far from over in Moulins-lès-Metz! In fact, it’s only just begun?

The courtyard of the Paul Verlaine elementary school will be transformed into a « Cinéma de Plein Air »,

for another family-friendly screening, in partnership with CINELIGUE-CRAVLOR!

From 10pm onwards, come and take your seats free of charge in our open-air cinema.

Chairs will be provided, but don’t hesitate to bring your own poufs, plaids or cuddly toys to make yourself at home!

On the program: The 2019 film « Dumbo » by Tim Burton

El verano no ha terminado en Moulins-lès-Metz De hecho, no ha hecho más que empezar..

El patio de las escuelas primarias Paul Verlaine se transformará en un « Cine al aire libre »,

para una nueva proyección familiar, en colaboración con CINELIGUE-CRAVLOR

A partir de las 22:00 h, venga a sentarse gratuitamente en nuestro cine al aire libre.

Habrá sillas disponibles, pero no dude en traer sus propios pufs, plaids o peluches para sentirse como en casa

En el programa: La película de 2019 « Dumbo » de Tim Burton

Der Sommer in Moulins-lès-Metz ist noch lange nicht vorbei! Er hat gerade erst begonnen

Der Hof der Grundschule Paul Verlaine wird sich in ein « Freiluftkino » verwandeln,

in Zusammenarbeit mit CINELIGUE-CRAVLOR findet dort eine neue, familienfreundliche Vorführung statt!

Ab 22 Uhr können Sie kostenlos in unserem Freiluftkinosaal Platz nehmen.

Stühle werden bereitgestellt, aber bringen Sie ruhig Ihre Sitzsäcke, Plaids oder Kuscheltiere mit, damit Sie sich wie zu Hause fühlen!

Auf dem Programm stehen: Der Film des Jahres 2019 « Dumbo » von Tim Burton

Mise à jour le 2023-05-31 par AGENCE INSPIRE METZ