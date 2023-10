EXPOSITION PHOTOS – LES 150 ANS DE LA GENDARMERIE DE TIERCE 31 Rue Bourg Joly Tiercé, 11 novembre 2023, Tiercé.

Tiercé,Maine-et-Loire

A l’occasion des 150 ans de la Gendarmerie de Tiercé, venez découvrir une exposition photos retraçant les moments importants de la Brigade de Tiercé du 13 Novembre 1773 à ce jour..

2023-11-11 fin : 2023-11-15

31 Rue Bourg Joly Salle Pass'âges

Tiercé 49125 Maine-et-Loire



To mark the 150th anniversary of the Tiercé Gendarmerie, come and discover a photo exhibition retracing the milestones of the Tiercé Brigade from November 13, 1773 to the present day.

Con motivo del 150 aniversario de la Gendarmería de Tiercé, venga a descubrir una exposición fotográfica que recorre los hitos de la Brigada de Tiercé desde el 13 de noviembre de 1773 hasta nuestros días.

Anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Gendarmerie von Tiercé sehen Sie eine Fotoausstellung, die die wichtigsten Momente der Brigade von Tiercé vom 13. November 1773 bis heute nachzeichnet.

