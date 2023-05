Mix and Match 31, rue Beaubourg 75003, 21 juin 2023, Paris.

Mix and Match 21 et 22 juin 31, rue Beaubourg 75003

Dans le cadre de la fête de la musique, Brainbow_of_Noise vous propose un set de 4 heures de musique en tous genres : rock, hardcore, pop, dubstep, électro.

De 20h30 à 0h30, venez vibrer au son d’un Mix and Match musical !

Rainbow of – small but beautiful – lights as soon as the moon will shine !

Le quartier de l'Horloge est un ensemble d'immeubles du 3e arrondissement de Paris situé entre les rues Saint-Martin (à l'ouest), Rambuteau (au sud), du Grenier-Saint-Lazare (au nord) et Beaubourg (à l'est), à côté du centre Georges-Pompidou. Il a été construit par l'architecte Jean-Claude Bernard1,2 pour la Cogedim, dans les années 1970.

Le quartier tire son nom de l’œuvre d’art de Jacques Monestier, Le Défenseur du temps, une horloge monumentale animée à automates inaugurée sur l’une des façades du quartier en 1979.

Jean-Claude Bernard, également urbaniste et architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux, s’était consacré à l’étude des problématiques urbaines contemporaines — tant les quartiers parisiens anciens, que les villes nouvelles ou les villes de montagne — en particulier à travers le Groupe International d’Architecture Prospective fondé notamment par Yona Friedman, Michel Ragon, Ionel Schein et Nicolas Schöffer dans les années 1960, lequel avait pour ambition de « rassembler tous ceux, techniciens, artistes, sociologues et spécialistes divers, qui recherchent des solutions urbanistiques et architecturales nouvelles ». Métro : 11 Rambuteau

©Brainbow_of_Noise