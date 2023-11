Réveillon festif ! 31 rue Anatole France Naintré, 31 décembre 2023, Naintré.

Naintré,Vienne

Organisé et animé par Ambiance sono 86. Le menu est concocté par le traiteur Pellault..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 23:59:00. .

31 rue Anatole France salle Robert Sauvion – Naintré

Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Organized and hosted by Ambiance sono 86. The menu is concocted by caterer Pellault.

Organizado y presentado por Ambiance sono 86. El menú corre a cargo de la empresa de catering Pellault.

Organisiert und moderiert von Ambiance sono 86. Das Menü wird vom Caterer Pellault zusammengestellt.

