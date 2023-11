Téléthon 2023 31 rue Anatole France Naintré, 2 décembre 2023, Naintré.

Naintré,Vienne

**Samedi 2 décembre à la salle des fêtes :**

• 9h-22h : diverses animations sportives et ludiques

• 14h : concours de belote

**Dimanche 3 décembre à la salle des fêtes :**

• 9h-12h : animations sportives et ludiques

• 14h : bal avec l’Orchestre de Pascale Loubersac -10€

• 19h : tirage de la tombola

**Journées festives et conviviales, venez nombreux !**.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 22:00:00. .

31 rue Anatole France salle Robert Sauvion – Naintré

Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine



**Saturday, December 2 at the salle des fêtes:**

? 9am-10pm: various sports and leisure activities

? 2pm: belote competition

**Sunday, December 3 in the village hall:**

? 9am-12pm: sports and leisure activities

? 2pm: dance with Pascale Loubersac’s orchestra -10?

? 7pm: raffle draw

**Come one, come all!

**Sábado 2 de diciembre en la sala del pueblo:**

de 9.00 a 22.00 horas: diversas actividades deportivas y de ocio

? 14:00 h: concurso de belote

**Domingo 3 de diciembre en la sala de fiestas del pueblo

? 9.00 h-12.00 h: actividades deportivas y de ocio

? 14:00 h: baile con la orquesta de Pascale Loubersac -10?

? 19 h: sorteo de una rifa

**Venid todos

**Samstag, den 2. Dezember in der Festhalle:**

? 9h-22h: verschiedene Sport- und Spielanimationen

? 14 Uhr: Belote-Wettbewerb

**Sonntag, 3. Dezember in der Festhalle:**

? 9-12 Uhr: sportliche und spielerische Animationen

? 14 Uhr: Tanz mit dem Orchester von Pascale Loubersac -10?

? 19 Uhr: Ziehung der Tombola

***Festliche und gesellige Tage, kommen Sie zahlreich!**

