Automne musical – La voix et la harpe 31 Route des Écoles Fargues-Saint-Hilaire, 30 septembre 2023, Fargues-Saint-Hilaire.

Fargues-Saint-Hilaire,Gironde

Dans le cadre du festival Automne musical, la Communauté de communes des Coteaux bordelais vous propose un concert de musique classique au sein de l’église de Fargues-Saint-Hilaire. Venez écouter la douce voix d’Alexis VASSILIEV (contralto), accompagné à la harpe par François PERNEL. Ces deux artistes vous feront voyager depuis les mélodies arméniennes du IVe siècle jusqu’aux musiques romantiques russes. Entrée libre, sans réservation..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 22:30:00. EUR.

31 Route des Écoles Eglise Saint-Hilaire

Fargues-Saint-Hilaire 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of the Automne musical festival, the Communauté de communes des Coteaux bordelais is offering a classical music concert in the church of Fargues-Saint-Hilaire. Come and listen to the gentle voice of Alexis VASSILIEV (contralto), accompanied on harp by François PERNEL. These two artists will take you on a journey from 4th-century Armenian melodies to Russian Romantic music. Free admission, no reservation required.

En el marco del festival musical de Automne, la Communauté de communes des Coteaux bordelais ofrece un concierto de música clásica en la iglesia de Fargues-Saint-Hilaire. Venga a escuchar la dulce voz de Alexis VASSILIEV (contralto), acompañado al arpa por François PERNEL. Estos dos artistas le harán viajar desde las melodías armenias del siglo IV hasta la música romántica rusa. Entrada gratuita, sin reserva previa.

Im Rahmen des Festivals Automne musical (Musikherbst) bietet Ihnen der Gemeindeverband Coteaux bordelais ein klassisches Musikkonzert in der Kirche von Fargues-Saint-Hilaire. Lauschen Sie der sanften Stimme von Alexis VASSILIEV (Altistin), die von François PERNEL an der Harfe begleitet wird. Diese beiden Künstler werden Sie auf eine Reise von den armenischen Melodien des 4. Jahrhunderts bis hin zur russischen romantischen Musik mitnehmen. Jahrhundert. Eintritt frei, keine Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT de l’Entre-deux-Mers