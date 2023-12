Concert de Choses Lune 31 route de Perigueux Lembras, 16 mars 2024, Lembras.

Lembras Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 21:30:00

fin : 2024-03-16

La rencontre en musique de la Fée et de l’Ours. Chansons, rêverie, voyage, émotion..

La rencontre en musique de la Fée et de l’Ours. Chansons, rêverie, voyage, émotion.

La rencontre en musique de la Fée et de l’Ours. Chansons, rêverie, voyage, émotion.

.

31 route de Perigueux Lembarzique Café

Lembras 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides