Concert de Eager 31 route de Perigueux Lembras, 15 mars 2024, Lembras.

Lembras Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 21:30:00

fin : 2024-03-15

4 passionnés de Rock/heavy proposent des reprises sur générations du rock (ACDC, Scorpion, Deep purple, Queen, Trust ….) et aiment surprendre l’auditoire en adaptant également certains standards à leur sauce rock (lady Gaga, Tina Turner …) !.

31 route de Perigueux Lembarzique Café

Lembras 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



