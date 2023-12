Concert de K’s Blues Trunk 31 route de Perigueux Lembras Catégories d’Évènement: Dordogne

Lembras Concert de K’s Blues Trunk 31 route de Perigueux Lembras, 23 février 2024, Lembras. Lembras Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 21:30:00

fin : 2024-02-23 American blues, rock&roll, laid back..

American blues, rock&roll, laid back.

American blues, rock&roll, laid back. .

31 route de Perigueux Lembarzique Café

Lembras 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Lembras Autres Code postal 24100 Lieu 31 route de Perigueux Adresse 31 route de Perigueux Lembarzique Café Ville Lembras Departement Dordogne Lieu Ville 31 route de Perigueux Lembras Latitude 44.8839723 Longitude 0.52465416 latitude longitude 44.8839723;0.52465416

31 route de Perigueux Lembras Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lembras/