Concert de Dear & Dearer 31 route de Perigueux Lembras, 9 février 2024, Lembras.

Lembras Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 21:30:00

fin : 2024-02-09

Sam et Emily jouent un répertoire de compositions aux influences Celtic et Americana. Le duo, accompagné par la SMAC de Périgueux le Sans-Réserve, a sorti un premier EP à l’été 2023..

31 route de Perigueux Lembarzique Café

Lembras 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



