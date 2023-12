Concert de Ground Zero 31 route de Perigueux Lembras, 20 janvier 2024, Lembras.

Lembras Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 21:30:00

fin : 2024-01-20

La musique de Ground zero s’inspire très fortement de la musique bleue et de ses « twelves bars »….

La musique de Ground zero s’inspire très fortement de la musique bleue et de ses « twelves bars »…

La musique de Ground zero s’inspire très fortement de la musique bleue et de ses « twelves bars »…

.

31 route de Perigueux Lembarzique Café

Lembras 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides