Concert de Tiou 31 route de Perigueux Lembras, 19 janvier 2024, Lembras.

Lembras Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 21:30:00

fin : 2024-01-19

Tiou propose un spectacle intimiste, original et convivial, a une réelle qualité d’écriture mêlant émotion et humour, une forte présence scénique, en duo accompagné d’un pianiste..

Tiou propose un spectacle intimiste, original et convivial, a une réelle qualité d’écriture mêlant émotion et humour, une forte présence scénique, en duo accompagné d’un pianiste.

Tiou propose un spectacle intimiste, original et convivial, a une réelle qualité d’écriture mêlant émotion et humour, une forte présence scénique, en duo accompagné d’un pianiste.

.

31 route de Perigueux Lembarzique Café

Lembras 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides