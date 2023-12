Concert de Purple Abolition 31 route de Perigueux Lembras, 13 janvier 2024, Lembras.

Lembras Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 21:30:00

fin : 2024-01-13

À l’origine, Purple Abolition né en 2017 à la suite de nos retrouvailles post lycée. Composé de Black Shxxp au chant et Allison Universe à la guitare, notre objectif premier était de nous retrouver au travers d’une aventure artistique et musicale..

31 route de Perigueux Lembarzique Café

Lembras 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides