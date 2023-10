Concert de doctor Groove & Co 31 route de Perigueux Lembras, 22 décembre 2023, Lembras.

Lembras,Dordogne

Groove and Funk de Bordeaux!

Doctor Groove gonna make you move! (Le groupe va vous faire bouger!).

2023-12-22 fin : 2023-12-22 . .

31 route de Perigueux Lembarzique Café

Lembras 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Groove and Funk from Bordeaux!

Doctor Groove gonna make you move!

¡Groove y Funk desde Burdeos!

¡Doctor Groove te hará moverte!

Groove und Funk aus Bordeaux!

Doctor Groove gonna make you move! (Die Band wird Sie in Bewegung bringen!)

Mise à jour le 2023-10-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides