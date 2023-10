Concert de Båz et Adrien 31 route de Perigueux Lembras, 15 décembre 2023, Lembras.

Lembras,Dordogne

En duo avec le talentueux guitariste Adrien Camaret, retrouvez l’univers de Baz sur scène pour une soirée intimiste de pré-Noël..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . .

31 route de Perigueux Lembarzique Café

Lembras 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



In duet with talented guitarist Adrien Camaret, discover the world of Baz on stage for an intimate pre-Christmas evening.

Únase al talentoso guitarrista Adrien Camaret en una velada íntima prenavideña.

Im Duett mit dem talentierten Gitarristen Adrien Camaret erleben Sie die Welt von Baz auf der Bühne bei einem intimen vorweihnachtlichen Abend.

Mise à jour le 2023-10-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides