Concert de Gianni Bee 31 route de Perigueux Lembras, 24 novembre 2023, Lembras.

Lembras,Dordogne

Gianni Bee a participé à la saison 6 de The Voice dans l’équipe de Florent Pagny jusqu’en quart de finale..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . .

31 route de Perigueux Lembarzique Café

Lembras 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Gianni Bee took part in season 6 of The Voice as a member of Florent Pagny?s team, reaching the quarter-finals.

Gianni Bee participó en la 6ª temporada de La Voz formando parte del equipo de Florent Pagny, llegando a cuartos de final.

Gianni Bee nahm in der sechsten Staffel von The Voice im Team von Florent Pagny bis zum Viertelfinale teil.

