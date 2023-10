Concert de Les Bluecats 31 route de Perigueux Lembras, 17 novembre 2023, Lembras.

Lembras,Dordogne

Blues shuffle, boogie, ambiance bayou, power blues, romantic swing légèrement jazz, aux accents de billy Gibbeons, teinté de Savoy Brown, aux parfums subtils du texan Calvin Russell, en passant par la non moins sulfureuse A. Whinehouse, plus quelques pépites homemade….

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . .

31 route de Perigueux Lembarzique Café

Lembras 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Blues shuffle, boogie, bayou ambience, power blues, romantic swing with a hint of jazz, accents of Billy Gibbeons, tinged with Savoy Brown, the subtle perfumes of Texan Calvin Russell, via the no less sultry A. Whinehouse, plus a few homemade nuggets…

Blues shuffle, boogie, bayou atmosphere, power blues, swing romántico con un toque de jazz, acentos de Billy Gibbeons, matizados con Savoy Brown, los sutiles sabores del tejano Calvin Russell, sin olvidar al no menos sensual A. Whinehouse, además de algunas pepitas caseras…

Blues Shuffle, Boogie, Bayou-Atmosphäre, Power Blues, romantischer Swing, leicht jazzig, mit Akzenten von Billy Gibbeons, gefärbt von Savoy Brown, mit den subtilen Aromen des Texaners Calvin Russell, über die nicht weniger schwüle A. Whinehouse, sowie einige selbstgemachte Nuggets…

