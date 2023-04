Concert de Ghost PM 31 route de Perigueux Lembras Catégories d’Évènement: Dordogne

Concert de Ghost PM 31 route de Perigueux, 6 mai 2023, Lembras. Ghost PM est groupe de rock bordelais. Chansons originales et reprises..

31 route de Perigueux Lembarzique Café

Lembras 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Ghost PM is a rock band from Bordeaux. Original songs and covers. Ghost PM es un grupo de rock de Burdeos. Canciones originales y versiones. Ghost PM ist eine Rockband aus Bordeaux. Eigene Lieder und Coversongs. Mise à jour le 2022-10-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

