Marché Bio 31 Route de Bayonne Billère, 9 septembre 2023, Billère.

Billère,Pyrénées-Atlantiques

Le marché bio, c’est le goût retrouvé des saveurs naturelles d’une infinie variété de produits : fruits, légumes, pains, gâteaux, vins, poissons, viandes, épicerie, fromage, miel, crémerie, herboristerie, thé, café, plats cuisinés. C’est l’assurance de consommer des produits de qualité issus de producteurs locaux respectueux de préserver l’environnement. Le marché bio, c’est un espace de convivialité et d’échange où la campagne s’invite à la ville..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 12:30:00. .

31 Route de Bayonne La Halle de Billère

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The organic market is the rediscovered taste of the natural flavours of an infinite variety of products: fruits, vegetables, breads, cakes, wines, fish, meats, groceries, cheese, honey, creamery, herbs, tea, coffee, ready meals. It is the assurance of consuming quality products from local producers who respect and preserve the environment. The organic market is a place of conviviality and exchange where the countryside invites itself to the city.

El mercado ecológico es el redescubrimiento de los sabores naturales de una infinita variedad de productos: frutas, verduras, panes, pasteles, vinos, pescados, carnes, comestibles, quesos, miel, cremas, herbolarios, té, café, platos preparados. Es la garantía de consumir productos de calidad de productores locales que respetan el medio ambiente. El mercado ecológico es un lugar de convivencia e intercambio donde el campo llega a la ciudad.

Der Biomarkt steht für den wiederentdeckten Geschmack der natürlichen Aromen einer unendlichen Vielfalt an Produkten: Obst, Gemüse, Brot, Kuchen, Wein, Fisch, Fleisch, Lebensmittel, Käse, Honig, Sahne, Kräuter, Tee, Kaffee, Fertiggerichte. Sie haben die Gewissheit, dass Sie Qualitätsprodukte von lokalen Produzenten konsumieren, die die Umwelt respektieren. Der Biomarkt ist ein Ort der Geselligkeit und des Austauschs, an dem das Land in die Stadt kommt.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Pau