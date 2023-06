Escape Game du musée de l’Ardenne : Arden’scape Game 31, place Ducale Charleville-Mézières, 30 juin 2023, Charleville-Mézières.

Le musée de l’Ardenne a conçu un « escape game » proposé lors de soirées privatives pour les « grands enfants ».Il se décline en 3 formules dont voici le détail :- LE REMÈDE A LA MALARDENNE Bienvenue à Mézières au 17ème siècle.Savez-vous que Mézières vient de Maceriae qui signifie murailles. Notre ville est un poste stratégique important aux frontières de notre royaume, nous défendons ici la France entière !Aujourd’hui, nous sommes le 22 juin 1622 et une étrange maladie se répand dans la ville. Mézières est mise en quarantaine. Enfermés entre les remparts de la ville, si vous voulez à tout prix éviter la contamination, il faut fuir !- LE SITE SECRET DU DOCTEUR Durant le récolement des collections du musée, l’équipe scientifique est tombée sur une vieille mallette de médecin, celle du Docteur Ardennou, bien connu de tous pour sa passion de l’archéologie et sa connaissance du territoire.A l’intérieur, se trouve une lettre étonnante accompagnée d’étranges ordonnances composées d’énigmes. Le docteur y confie avoir connaissance d’un site exceptionnel de vestiges gallo-romains, ignoré de toute la communauté d’archéologues.Emporté subitement dans d’étranges circonstances, il n’a pu lui-même fouiller le site mais a caché, au sein même du musée, une carte qui en indique l’emplacement. Trouvez les bonnes ordonnances et décryptez-les pour retrouver cette carte !- RÉPAREZ LE GRAND MARIONNETTISTE Nous en sommes en 1991. L’horloge du Grand Marionnettiste financée grâce à un grand appel au don est sur le point d’être inaugurée en grandes pompes.Tout Charleville-Mézières attend cet évènement ! Mais au moment des dernières vérifications, M. Monestier, son créateur, s’est aperçu qu’il a été saboté !Aidez-le à le réparer au plus vite afin que la fête ait bien lieu !.

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



The Musée de l’Ardenne has designed an « escape game » which is offered during private evenings for « big kids ».it is declined in 3 formulas of which here are the details:- THE REMEDY TO THE MALARDENNE Welcome to Mézières in the 17th century.did you know that Mézières comes from Maceriae which means walls. Our city is an important strategic post on the borders of our kingdom, we defend the whole of France here! Today is the 22nd of June 1622 and a strange disease is spreading through the city. Mezieres is quarantined. If you want to avoid contamination at all costs, you must flee! During the recounting of the museum’s collections, the scientific team came across an old doctor’s case, that of Doctor Ardennou, well known to all for his passion for archaeology and his knowledge of the territory. Inside, there is an astonishing letter accompanied by strange prescriptions made up of riddles. In it, the doctor confides that he knows of an exceptional site of Gallo-Roman remains, unknown to the entire archaeological community. Suddenly taken away under strange circumstances, he was unable to excavate the site himself, but he has hidden a map indicating its location within the museum. Find the right prescriptions and decipher them to find this map! – REPAIR THE GREAT MARIONETTIST It is 1991. The clock of the Great Puppeteer, financed thanks to a great appeal for donations, is about to be inaugurated with great pomp and ceremony But at the time of the last checks, Mr. Monestier, its creator, realized that it was sabotaged! Help him to repair it as soon as possible so that the festival takes place well!

El Musée de l’Ardenne ha diseñado un juego de escape para « niños grandes », que está disponible en tres versiones diferentes: – EL REMEDIO DE LA MALARDENNE Bienvenido a Mézières en el siglo XVII.¿Sabías que Mézières viene de Maceriae, que significa muros? Nuestra ciudad es un importante puesto estratégico en las fronteras de nuestro reino, ¡aquí defendemos toda Francia! Hoy es 22 de junio de 1622 y una extraña enfermedad se está extendiendo por la ciudad. Mézières está en cuarentena. Si se quiere evitar la contaminación a toda costa, ¡hay que huir! – EL SITIO SECRETO DEL DOCTOR Mientras limpiaban las colecciones del museo, el equipo científico se encontró con un viejo maletín de médico, el del doctor Ardennou, bien conocido por todos por su pasión por la arqueología y su conocimiento de la zona. En su interior, hay una sorprendente carta acompañada de extrañas recetas compuestas de acertijos. En ella, el doctor confiesa que conoce un yacimiento excepcional de restos galo-romanos, desconocido por toda la comunidad arqueológica, y que no ha podido excavar él mismo el yacimiento, pero que ha escondido en el museo un mapa que muestra su ubicación. Encuentre las recetas correctas y descifrarlas para encontrar el mapa! – REPARAR EL GRAN MARIONETTISTA El año es 1991. El reloj del Gran Titiritero, financiado gracias a un gran llamamiento a las donaciones, está a punto de ser inaugurado con gran pompa y ceremonia Pero en el momento de las últimas comprobaciones, el Sr. Monestier, su creador, se dio cuenta de que había sido saboteado ¡Ayúdale a repararlo lo antes posible para que se celebre el festival!

Das Musée de l’Ardenne hat ein « Escape Game » entwickelt, das an privaten Abenden für « große Kinder » angeboten wird. Es besteht aus drei Varianten, die hier im Einzelnen beschrieben werden:- LE REMÈDE A LA MALARDENNE Willkommen in Mézières im 17. Jahrhundert.Wussten Sie, dass Mézières von Maceriae kommt, was Stadtmauer bedeutet? Unsere Stadt ist ein wichtiger strategischer Posten an den Grenzen unseres Königreichs, wir verteidigen hier ganz Frankreich!Heute ist der 22. Juni 1622 und eine seltsame Krankheit breitet sich in der Stadt aus. Mézières wird unter Quarantäne gestellt. Eingeschlossen zwischen den Stadtmauern, wenn Sie um jeden Preis eine Ansteckung vermeiden wollen, müssen Sie fliehen!- DIE GEHEIME STELLE DES DOKTORS Während der Neuordnung der Museumssammlungen stieß das wissenschaftliche Team auf einen alten Arztkoffer, den von Doktor Ardennou, der allen für seine Leidenschaft für Archäologie und seine Kenntnis der Gegend bekannt ist.Im Inneren befindet sich ein erstaunlicher Brief mit seltsamen Rezepten, die aus Rätseln bestehen. Der Arzt schreibt, dass er von einer außergewöhnlichen Stätte gallorömischer Überreste weiß, die von der gesamten Archäologengemeinde ignoriert wird. Da er plötzlich unter seltsamen Umständen ums Leben kam, konnte er die Stätte nicht selbst ausgraben, sondern versteckte im Museum eine Karte, auf der die Lage der Stätte verzeichnet ist. Finden Sie die richtigen Rezepte und entschlüsseln Sie sie, um die Karte zu finden!- REPARIEREN SIE DEN GROSSEN MARIONETTEN Wir schreiben das Jahr 1991. Die Uhr des Großen Puppenspielers, die durch einen großen Spendenaufruf finanziert wurde, steht kurz vor ihrer feierlichen Einweihung. Ganz Charleville-Mézières wartet auf dieses Ereignis! Doch bei den letzten Überprüfungen stellt M. Monestier, ihr Schöpfer, fest, dass sie sabotiert wurde!Helfen Sie ihm, sie so schnell wie möglich zu reparieren, damit das Fest stattfinden kann!

