Exposition : Charleville-Mézières et son régiment, une histoire de génie. L’histoire du 3è RG depuis 1814 31, place Ducale Charleville-Mézières, 11 novembre 2023, Charleville-Mézières.

Présentée au musée de l’Ardenne du 11 novembre 2023 au 11 février 2024, cette exposition retrace l’histoire du plus ancien régiment du génie français de 1814 à nos jours. Une histoire riche marquée par la participation du régiment à toutes les guerres et les opérations où la France est engagée depuis la guerre du Golfe.Les objets exposés évoquent l’histoire du régiment durant le Premier Empire et la Première Guerre mondiale, mais aussi son arrivée à Mézières en 1947, ou celle des appelés qui constituent les rangs du quartier Dumerbion jusqu’au milieu des années 1990.Un espace est également consacré à l’engagement opérationnel du régiment qui, depuis 1991, voit ses sapeurs déployés régulièrement en missions et opérations extérieures.Cette exposition met aussi en lumière l’histoire de l’École royale du génie de Mézières qui, de 1748 à 1794, forme 542 ingénieurs militaires.Un réserviste citoyen du régiment sera présent les 25 novembre, 16 décembre, 6 janvier de 14h à 16h pour proposer des visites commentées de l’exposition..

2023-11-11 fin : 2024-02-11 . .

31, place Ducale Musée de l’Ardenne

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



Presented at the Musée de l’Ardenne from November 11, 2023 to February 11, 2024, this exhibition traces the history of France?s oldest engineering regiment from 1814 to the present day, a rich history marked by the regiment?s participation in all the wars and operations in which France has been engaged since the Gulf War. A rich history marked by the regiment?s participation in all the wars and operations in which France has been engaged since the Gulf War.The exhibits evoke the regiment?s history during the First Empire and the First World War, as well as its arrival in Mézières in 1947, and that of the conscripts who made up the ranks of the Dumerbion district until the mid-1990s.A space is also devoted to the regiment?s operational commitment, which, since the beginning of the 20th century, has been a key factor in the success of the Dumerbion regimentthe exhibition also highlights the history of the École royale du génie de Mézières, which trained 542 military engineers from 1748 to 1794.A reservist from the regiment will be on hand on November 25, December 16 and January 6 from 2pm to 4pm to offer guided tours of the exhibition.

Del 11 de noviembre de 2023 al 11 de febrero de 2024, el museo de l’Ardenne presenta esta exposición que recorre la historia del regimiento de ingenieros más antiguo de Francia, desde 1814 hasta nuestros días, una rica historia marcada por la participación del regimiento en todas las guerras y operaciones en las que Francia ha participado desde la Guerra del Golfo. Una rica historia marcada por la participación del regimiento en todas las guerras y operaciones en las que Francia ha participado desde la Guerra del Golfo.Los objetos expuestos evocan la historia del regimiento durante el Primer Imperio y la Primera Guerra Mundial, así como su llegada a Mézières en 1947, y la de los reclutas que formaron las filas del cuartel de Dumerbion hasta mediados de los años 90.También se dedica un espacio al compromiso operativo del regimiento, que desde la Segunda Guerra Mundial forma parte integrante del Ejército francésla exposición también destaca la historia de la Real Escuela de Ingenieros de Mézières, que formó a 542 ingenieros militares entre 1748 y 1794. Un reservista del regimiento estará presente los días 25 de noviembre, 16 de diciembre y 6 de enero, de 14:00 a 16:00 horas, para ofrecer visitas guiadas a la exposición.

Die Ausstellung, die vom 11. November 2023 bis zum 11. Februar 2024 im Ardennenmuseum zu sehen ist, zeigt die Geschichte des ältesten französischen Pionierregiments von 1814 bis heute. Die Exponate zeigen die Geschichte des Regiments während des Ersten Kaiserreichs und des Ersten Weltkriegs, aber auch seine Ankunft in Mézières im Jahr 1947 und die der Einberufenen, die bis Mitte der 1990er Jahre die Reihen des Quartier Dumerbion bildeten.Ein Bereich ist auch dem Einsatz des Regiments im Krieg gewidmetdie Ausstellung beleuchtet auch die Geschichte der königlichen Ingenieurschule in Mézières, die von 1748 bis 1794 542 Militäringenieure ausbildete.Ein Bürgerreservist des Regiments wird am 25. November, 16. Dezember und 6. Januar von 14 bis 16 Uhr anwesend sein, um Führungen durch die Ausstellung anzubieten.

