Conférence -Lecture : Le neveu de Rimbaud 31, place Ducale Charleville-Mézières, 20 octobre 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

S’intéresser à la famille d’Arthur Rimbaud, c’est tenter d’approcher le poète sous un autre jour, celui de l’intime et des non-dits. C’est comprendre peut-être ses lignes de force et de fracture, éclairées par cette extraordinaire comète de la littérature française. On parlera, particulièrement, de la mère et de la sœur, un peu du frère, et beaucoup du neveu de Rimbaud – ce Léon dont on dit qu’il lui ressemblait beaucoup. Une famille entrée dans l’imaginaire et qui murmure peut-être encore les impatiences de l’homme aux semelles de vent..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . .

31, place Ducale Auditorium du Musée de l’Ardenne

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



To take an interest in Arthur Rimbaud?s family is to approach the poet from another angle, that of the intimate and the unspoken. It’s a way of understanding the lines of force and fracture, illuminated by this extraordinary comet of French literature. We’ll be talking in particular about Rimbaud?s mother and sister, a little about his brother and a lot about his nephew, Léon, who is said to have looked a lot like him. A family that has entered the imagination, perhaps still whispering the impatiences of the man with soles of wind.

Interesarse por la familia de Arthur Rimbaud es intentar acercarse al poeta desde otro ángulo, el de lo íntimo y lo no dicho. Es quizás comprender las líneas de fuerza y de fractura, iluminadas por este extraordinario cometa de la literatura francesa. Hablaremos en particular de la madre y de la hermana, un poco del hermano, y mucho del sobrino de Rimbaud, ese Léon del que se dice que se parecía mucho a él. Una familia que ha entrado en el imaginario y que tal vez susurre aún las impaciencias del hombre con suelas de viento.

Wer sich für die Familie von Arthur Rimbaud interessiert, versucht, sich dem Dichter von einer anderen Seite zu nähern, nämlich von der intimen Seite und von der Seite der Unausgesprochenen. Vielleicht versteht man so seine Kraft- und Bruchlinien, die von diesem außergewöhnlichen Kometen der französischen Literatur beleuchtet werden. Wir sprechen insbesondere über die Mutter und die Schwester, ein wenig über den Bruder und viel über Rimbauds Neffen – Léon, von dem man sagt, dass er ihm sehr ähnlich war. Eine Familie, die in die Phantasie eingegangen ist und vielleicht noch immer von der Ungeduld des Mannes mit den Windsohlen flüstert.

Mise à jour le 2023-10-10 par Ardennes Tourisme