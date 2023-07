Escape Game du musée de l’Ardenne : Le Family Game 31, place Ducale Charleville-Mézières, 12 juillet 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

Le musée de l’Ardenne a lancé son nouveau jeu inspiré des Escape Game le 1er juillet dernier !Après un véritable succès lors de la période estivale, le jeu reste disponible !Venez vous amuser en famille, entre amis ou entre collègues ! A votre arrivée, une valise vous est remise pour un long voyage dans le temps ! Vous devrez alors résoudre 7 énigmes et venir à bout le plus rapidement possible de chaque épreuve pour entrer dans l’Histoire ! Votre sens de l’observation, de déduction et votre intelligence du jeu seront mis à l’épreuve..

31, place Ducale

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



The Musée de l’Ardenne launched its new Escape Game on July 1st! After a real success during the summer period, the game is still available! Come and have fun with your family, friends or colleagues! When you arrive, you’ll be given a suitcase for a long trip back in time! You will have to solve 7 riddles and get through each test as quickly as possible to enter history! Your sense of observation, deduction and intelligence will be put to the test.

El Museo de l’Ardenne puso en marcha el 1 de julio su nuevo Juego de Escapismo. Tras un auténtico éxito durante el periodo estival, el juego sigue disponible. Venga a divertirse con su familia, sus amigos o sus colegas A su llegada, se le entregará una maleta para un largo viaje en el tiempo ¡Tendrás que resolver 7 acertijos y completar cada prueba lo más rápido posible para entrar en la historia! Tu sentido de la observación, la deducción y la inteligencia de juego se pondrán a prueba.

Das Musée de l’Ardenne hat am 1. Juli sein neues, vom Escape Game inspiriertes Spiel gestartet!Nach einem echten Erfolg während der Sommerperiode bleibt das Spiel weiterhin verfügbar!Kommen Sie und amüsieren Sie sich mit der Familie, mit Freunden oder mit Kollegen! Bei Ihrer Ankunft wird Ihnen ein Koffer ausgehändigt, mit dem Sie sich auf eine lange Reise in die Vergangenheit begeben! Sie müssen dann 7 Rätsel lösen und jede Aufgabe so schnell wie möglich bewältigen, um in die Geschichte einzugehen! Ihre Beobachtungsgabe, Ihr Kombinationsvermögen und Ihre Spielintelligenz werden auf die Probe gestellt.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme