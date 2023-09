« C’est quoi vieillir pour vous ? ». 31 Place du Général de Gaulle Chinon, 3 octobre 2023, Chinon.

Chinon,Indre-et-Loire

Dans le cadre de la Semaine Bleue, semaine nationale des retraités et personnes âgées, qui aura lieu du 2 au 8 octobre 2023, l’association CLAAC via ses Accueils Jeunes, propose un court métrage intitulé « C’est quoi vieillir pour vous ? »..

Mardi 2023-10-03 20:30:00 fin : 2023-10-03 . .

31 Place du Général de Gaulle

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



As part of Semaine Bleue, the national week for retired and elderly people, which will take place from October 2 to 8, 2023, CLAAC, via its Accueils Jeunes, is offering a short film entitled « C?est quoi vieillir pour vous? » (What does growing old mean to you?).

En el marco de la Semaine Bleue, la semana nacional de los jubilados y las personas mayores, que tendrá lugar del 2 al 8 de octubre de 2023, el CLAAC, a través de sus Centros de Juventud, propone un cortometraje titulado « ¿Qué significa para ti envejecer?

Im Rahmen der Blauen Woche, der nationalen Woche für Rentner und ältere Menschen, die vom 2. bis 8. Oktober 2023 stattfindet, schlägt der Verein CLAAC über seine Accueils Jeunes einen Kurzfilm mit dem Titel « C’est quoi vieillir pour vous? » (Was bedeutet es für Sie, älter zu werden?) vor.

Mise à jour le 2023-09-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme