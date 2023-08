JEP 2023 – Spectacle à Najac – Musique et danse médivale 31, place du Faubourg Najac, 17 septembre 2023, Najac.

Najac,Aveyron

ALAGRAMOR : Les Companyons d’Orfée vous invite à ce spectacle de musique et de danse médiévale en lien avec l’exposition consacrée à la danse présentée à la Conciergerie. A la Dent creuse.

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . EUR.

31, place du Faubourg

Najac 12270 Aveyron Occitanie



ALAGRAMOR: Les Companyons d’Orfée invite you to this medieval music and dance show in conjunction with the dance exhibition at the Conciergerie. At the Dent creuse

ALAGRAMOR: Les Companyons d’Orfée le invitan a este espectáculo de música y danza medieval con motivo de la exposición de danza de la Conciergerie. En la Dent creuse

ALAGRAMOR: Les Companyons d’Orfée lädt Sie zu dieser mittelalterlichen Musik- und Tanzaufführung in Verbindung mit der Ausstellung über den Tanz in der Conciergerie ein. Am Hohlen Zahn

