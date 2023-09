Cet évènement est passé Exposition sur la danse à La Conciergerie 31, place du Faubourg Najac Catégories d’Évènement: Aveyron

Najac Exposition sur la danse à La Conciergerie 31, place du Faubourg Najac, 17 septembre 2023, Najac. Najac,Aveyron Autour de la danse à Najac !.

2023-09-17 fin : 2023-10-01 . EUR.

31, place du Faubourg

Najac 12270 Aveyron Occitanie



Dance in Najac! Danza en Najac Rund um den Tanz in Najac! Mise à jour le 2023-09-19 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Najac Autres Lieu 31, place du Faubourg Adresse 31, place du Faubourg Ville Najac Departement Aveyron Lieu Ville 31, place du Faubourg Najac latitude longitude 44.2197;1.979929167

31, place du Faubourg Najac Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/najac/