Téléthon 31 place de la mairie Trie-sur-Baïse, 2 décembre 2023, Trie-sur-Baïse.

Trie-sur-Baïse,Hautes-Pyrénées

Ventes de gâteaux, boissons chaudes et jouets au profit du Téléthon.

Urne dons devant l’Office de Tourisme..

2023-12-02 16:00:00 fin : 2023-12-02 . .

31 place de la mairie TRIE-SUR-BAISE

Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie



Sale of cakes, hot drinks and toys in aid of the Telethon.

Donation box in front of the Tourist Office.

Venta de pasteles, bebidas calientes y juguetes a beneficio del Teletón.

Caja de donativos frente a la Oficina de Turismo.

Verkauf von Kuchen, warmen Getränken und Spielzeug zugunsten des Telethon.

Spendenurne vor dem Office de Tourisme.

