RALLYE DES LUTINS 31 Place Anne Grommerch Thionville, 9 décembre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Mutinerie au pays du Père Noël !

Tous les lutins farceurs n’ont pas rejoint leurs maisons pour faire leurs traditionnelles bêtises ! Certains préfèrent voir grand pour faire leurs blagues au sein même de la ville ! Partons sur leurs traces avant qu’ils ne cassent tout ! Les commerçants te remercieront de ton aide avec de délicieuses gourmandises.

En partenariat avec Thionville Commerces.. Enfants

Samedi 2023-12-09 15:00:00 fin : 2023-12-09 . 4 EUR.

31 Place Anne Grommerch Pays Thionvillois Tourisme

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Mutiny in Santa’s land!

Not all the prankster elves have gone home to play their traditional pranks! Some prefer to think big and play their pranks right in the heart of the city! Let’s follow in their footsteps before they break everything! Shopkeepers will thank you for your help with delicious treats.

In partnership with Thionville Commerces.

¡Motín en la tierra de Papá Noel!

No todos los duendes bromistas se han ido a casa a gastar sus tradicionales bromas Algunos prefieren pensar a lo grande y llevar sus bromas al corazón de la ciudad Sigamos sus pasos antes de que lo arruinen todo Los comerciantes te agradecerán tu ayuda con deliciosos dulces.

En colaboración con Thionville Commerces.

Meuterei im Land des Weihnachtsmanns!

Nicht alle Wichtel haben sich in ihre Häuser zurückgezogen, um ihren traditionellen Unfug zu treiben! Einige ziehen es vor, groß zu denken und ihre Streiche in der Stadt selbst zu spielen! Wir müssen uns auf ihre Spuren begeben, bevor sie alles kaputt machen! Die Ladenbesitzer werden dir für deine Hilfe mit köstlichen Leckereien danken.

In Zusammenarbeit mit Thionville Commerces.

Mise à jour le 2023-11-13 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME