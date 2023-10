JEU DE PISTE – THEODON À LA RECHERCHE DE SAINT-NICOLAS 31 Place Anne Grommerch Thionville, 25 novembre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

En balade, Theodon fait la rencontre d’un âne plutôt contrarié. Il s’agit du petit âne de Saint-Nicolas. Ce dernier a perdu son fidèle acolyte dans le centre-ville de Thionville. Ses paniers sont remplis de friandises mais, sans lui, il ne sait pas où les distribuer. Saint-Nicolas a pour habitude de faire un pèlerinage gourmand dans les lieux qu’il aime. Le petit âne se souvient de quelques endroits où son ami aime vadrouiller. Mais il n’a malheureusement pas retenu toutes les adresses…

Serez-vous capable de retrouver Saint Nicolas et de percer son secret ?

Téléchargez gratuitement l’application BALUDIK sur l’App Store* ou Google Play*, activez la localisation de votre smartphone et recherchez les parcours autour de vous, puis téléchargez le parcours souhaité.. Tout public

Vendredi 2023-11-25 fin : 2023-12-31 . 0 EUR.

31 Place Anne Grommerch Pays Thionvillois Tourisme

Thionville 57100 Moselle Grand Est



While walking, Theodon meets a rather upset donkey. It is the little donkey of Saint-Nicolas. The latter has lost his faithful sidekick in downtown Thionville. His baskets are full of sweets but, without him, he doesn’t know where to distribute them. St. Nicholas has the habit of making a greedy pilgrimage to the places he loves. The little donkey remembers some places where his friend likes to wander. But unfortunately he didn’t remember all the addresses?

Will you be able to find Saint Nicholas and discover his secret?

Download the free BALUDIK application from the App Store* or Google Play*, activate your smartphone’s location and search for routes around you, then download the route you want.

En un paseo, Theodon se encuentra con un burro bastante molesto. Es el burrito de San Nicolás. Ha perdido a su fiel compañero en el centro de Thionville. Sus cestas están llenas de dulces, pero sin él, no sabe dónde distribuirlos. San Nicolás tiene la costumbre de peregrinar con avidez a los lugares que ama. El burrito recuerda algunos de los lugares por los que le gusta pasear a su amigo. Pero desgraciadamente no ha recordado todas las direcciones..

¿Serás capaz de encontrar a San Nicolás y descubrir su secreto?

Descargue la aplicación gratuita BALUDIK en la App Store* o en Google Play*, active la localización de su smartphone y busque rutas a su alrededor, luego descargue la ruta deseada.

Auf seinem Spaziergang trifft Theodon einen ziemlich verärgerten Esel. Es handelt sich um den kleinen Esel von Saint-Nicolas. Der Esel hat seinen treuen Begleiter in der Innenstadt von Thionville verloren. Seine Körbe sind mit Süßigkeiten gefüllt, aber ohne ihn weiß er nicht, wo er sie verteilen soll. Der Heilige Nikolaus pflegt eine Pilgerfahrt zu den Orten zu unternehmen, die er liebt. Der kleine Esel erinnert sich an einige Orte, die sein Freund gerne besucht. Aber leider hat er sich nicht alle Adressen gemerkt?

Wird es dir gelingen, den Heiligen Nikolaus zu finden und sein Geheimnis zu lüften?

Laden Sie die kostenlose BALUDIK-App aus dem App Store* oder von Google Play* herunter, aktivieren Sie die Standortbestimmung Ihres Smartphones und suchen Sie nach Routen in Ihrer Umgebung, dann laden Sie die gewünschte Route herunter.

