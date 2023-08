Les ateliers de La Grange d’Art : Décorations de Noël 31 Le Puychevalier Marval, 9 novembre 2023, Marval.

Marval,Haute-Vienne

Rachel Evans vous donne rendez-vous dans La Grange d’Art pour des ateliers artistiques amusants qui picoteront votre curiosité ! Le jeudi 9 ou le jeudi 16 novembre de 14h à 16h venez faire vos décorations de Noël. Artisanat, y compris la fabrication de décorations de Noël et de cartes avec une variété de supports différents vous combleront pour les fêtes de fin d’année. Une belle expérience créative en perspective !.

2023-11-09 fin : 2023-11-09 16:00:00. EUR.

31 Le Puychevalier La Grange d’Art – Chez Rachel Evans

Marval 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Rachel Evans welcomes you to La Grange d’Art for fun-filled art workshops that will pique your curiosity! On Thursday, November 9 or 16 from 2 to 4 pm, come and make your own Christmas decorations. Crafts, including the making of Christmas ornaments and cards in a variety of different media, will delight you for the festive season. A great creative experience!

Rachel Evans te invita a La Grange d’Art para una serie de divertidos talleres de arte que despertarán tu curiosidad El jueves 9 o el jueves 16 de noviembre, de 14:00 a 16:00, venga a hacer sus propios adornos navideños. Las manualidades, que incluyen la confección de adornos navideños y tarjetas en distintos soportes, le encantarán para estas fiestas. Será una gran experiencia creativa

Rachel Evans lädt Sie in La Grange d’Art zu lustigen künstlerischen Workshops ein, die Ihre Neugierde wecken werden! Am Donnerstag, den 9. oder 16. November von 14.00 bis 16.00 Uhr kommen Sie und stellen Sie Ihre Weihnachtsdekoration her. Kunsthandwerk, einschließlich der Herstellung von Weihnachtsschmuck und Karten mit einer Vielzahl von verschiedenen Medien werden Sie für die Weihnachtszeit erfüllen. Ein schönes kreatives Erlebnis erwartet Sie!

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Ouest Limousin