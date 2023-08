Les ateliers de La Grange d’Art : Coulage de peinture 31 Le Puychevalier Marval, 2 novembre 2023, Marval.

Marval,Haute-Vienne

Rachel Evans vous donne rendez-vous dans La Grange d’Art pour des ateliers artistiques amusants qui picoteront votre curiosité ! Le jeudi 2 novembre de 10h30 à 16h venez vous initier au coulage de peinture, créer des images abstraites colorées sur toile et carreaux avec cette méthode de mélange de peintures acryliques. C’est désordonné, mais c’est amusant. Une belle expérience créative en perspective ! N’oubliez pas votre déjeuner !.

2023-11-02 fin : 2023-11-02 16:00:00. EUR.

31 Le Puychevalier La Grange d’Art – Chez Rachel Evans

Marval 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Rachel Evans invites you to La Grange d’Art for fun-filled art workshops that will pique your curiosity! On Thursday, November 2, from 10.30 a.m. to 4 p.m., come and try your hand at paint casting, creating colorful abstract images on canvas and tiles using this method of mixing acrylic paints. It’s messy, but it’s fun. A great creative experience! Don’t forget your lunch!

Rachel Evans te invita a La Grange d’Art para participar en unos divertidos talleres de arte que despertarán tu curiosidad El jueves 2 de noviembre, de 10.30 a 16.00 horas, aprende a verter pintura y a crear coloridas imágenes abstractas sobre lienzo y azulejos utilizando este método de mezcla de pinturas acrílicas. Es sucio, pero divertido. Una gran experiencia creativa ¡No olvides tu almuerzo!

Rachel Evans lädt Sie in La Grange d’Art zu unterhaltsamen künstlerischen Workshops ein, die Ihre Neugierde wecken werden! Am Donnerstag, den 2. November von 10:30 bis 16:00 Uhr können Sie das Gießen von Farbe erlernen und mit dieser Methode, bei der Acrylfarben gemischt werden, bunte abstrakte Bilder auf Leinwand und Kacheln erstellen. Es ist chaotisch, aber es macht Spaß. Eine schöne kreative Erfahrung steht Ihnen bevor! Vergessen Sie Ihr Mittagessen nicht!

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Ouest Limousin