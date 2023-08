Les ateliers de La Grange d’Art : Atelier voix 31 Le Puychevalier Marval, 15 octobre 2023, Marval.

Marval,Haute-Vienne

Rachel Evans vous donne rendez-vous dans La Grange d’Art pour des ateliers artistiques amusants qui picoteront votre curiosité ! Chaque dimanches d’octobre de 14h30 à 16h venez aux ateliers voix de Rachel. Vous ne pouvez pas chanter? Vous ne voulez pas chanter ? Vous aimez chanter ? Qui que vous soyez, venez découvrir ce que votre voix peut faire. Une belle expérience créative en perspective !.

2023-10-15 fin : 2023-10-15 16:00:00. EUR.

31 Le Puychevalier La Grange d’Art – Chez Rachel Evans

Marval 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Rachel Evans welcomes you to La Grange d’Art for fun-filled art workshops that will pique your curiosity! Every Sunday in October from 2:30 to 4 p.m., come to Rachel’s voice workshops. Can’t sing? Don’t want to sing? Do you like to sing? Whoever you are, come and discover what your voice can do. It’s a great creative experience!

Rachel Evans te invita a La Grange d’Art para participar en divertidos talleres artísticos que despertarán tu curiosidad Todos los domingos de octubre, de 14:30 a 16:00, venga a los talleres de voz de Rachel. ¿No sabes cantar? ¿No quieres cantar? ¿Te gusta cantar? Quienquiera que seas, ven y descubre lo que tu voz puede hacer. Será una gran experiencia creativa

Rachel Evans lädt Sie in La Grange d’Art zu lustigen künstlerischen Workshops ein, die Ihre Neugierde wecken werden! Jeden Sonntag im Oktober von 14:30 bis 16:00 Uhr können Sie an Rachels Stimmworkshops teilnehmen. Sie können nicht singen? Sie wollen nicht singen? Sie singen gerne? Wer auch immer Sie sind, kommen Sie und entdecken Sie, was Ihre Stimme alles kann. Eine schöne kreative Erfahrung in Aussicht!

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Ouest Limousin