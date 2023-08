Les ateliers de La Grange d’Art : Initiation à la linogravure. 31 Le Puychevalier Marval, 12 octobre 2023, Marval.

Marval,Haute-Vienne

Rachel Evans vous donne rendez-vous dans La Grange d’Art pour des ateliers artistiques amusants qui picoteront votre curiosité ! Les jeudis 12 et 19 octobre de 14h à 16h30 venez vous initier à la Linogravure. Apprenez comment cette techniques est réalisée et découvrez les bases de la découpe et de l’impression de vos propres conceptions. C’est une impression sur plaque de gel. Une belle expérience créative en perspective !.

2023-10-12 fin : 2023-10-12 16:30:00. EUR.

31 Le Puychevalier La Grange d’Art – Chez Rachel Evans

Marval 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Rachel Evans invites you to La Grange d’Art for a series of fun-filled art workshops that will pique your curiosity! Thursdays, October 12 and 19, from 2 to 4:30 pm, come and learn about Linocut. Learn how this technique is made and discover the basics of cutting and printing your own designs. It’s printing on a gel plate. A great creative experience!

Rachel Evans le invita a La Grange d’Art para una serie de divertidos talleres de arte que despertarán su curiosidad Los jueves 12 y 19 de octubre, de 14:00 a 16:30, venga a probar el linograbado. Aprenda cómo se hace esta técnica y descubra las bases para cortar e imprimir sus propios diseños. Se trata de imprimir sobre una plancha de gel. Una gran experiencia creativa

Rachel Evans lädt Sie in La Grange d’Art zu lustigen künstlerischen Workshops ein, die Ihre Neugierde wecken werden! Am Donnerstag, den 12. und 19. Oktober von 14.00 bis 16.30 Uhr können Sie sich in den Linolschnitt einführen lassen. Erfahren Sie, wie diese Technik hergestellt wird, und lernen Sie die Grundlagen des Schneidens und Druckens Ihrer eigenen Entwürfe kennen. Es handelt sich um einen Druck auf Gelplatten. Eine schöne kreative Erfahrung in Aussicht!

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Ouest Limousin