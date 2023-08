Les ateliers de La Grange d’Art : Initiation à l’impression Gelli 31 Le Puychevalier Marval, 28 septembre 2023, Marval.

Marval,Haute-Vienne

Rachel Evans vous donne rendez-vous dans La Grange d’Art pour des ateliers artistiques amusants qui picoteront votre curiosité !Le jeudi 28 septembre de 10h30 à 16h venez vous initier à l’impression Gelli. C’est une méthode d’impression facile avec d’excellents résultats. C’est une impression sur plaque de gel. Une belle expérience créative en perspective ! N’oubliez pas d’apporter votre déjeuner. perspective !.

Rachel Evans invites you to La Grange d’Art for a series of fun art workshops that will pique your curiosity! On Thursday, September 28, from 10.30 am to 4 pm, come and try your hand at Gelli printing. It’s an easy printing method with excellent results. It’s printing on a gel plate. A great creative experience! Don’t forget to bring your lunch!

Rachel Evans le invita a La Grange d’Art a una serie de divertidos talleres artísticos que despertarán su curiosidad. El jueves 28 de septiembre, de 10.30 a 16.00 horas, venga a probar la impresión Gelli. Se trata de un método de impresión sencillo y con excelentes resultados. Se imprime sobre una placa de gel. Seguro que será una gran experiencia creativa No olvides traer tu almuerzo

Rachel Evans lädt Sie in La Grange d’Art zu unterhaltsamen künstlerischen Workshops ein, die Ihre Neugierde wecken werden!Am Donnerstag, dem 28. September, von 10.30 bis 16 Uhr können Sie den Gelli-Druck kennen lernen. Dies ist eine einfache Druckmethode mit hervorragenden Ergebnissen. Es handelt sich um einen Druck auf Gelplatten. Eine schöne kreative Erfahrung steht Ihnen bevor! Vergessen Sie nicht, Ihr Mittagessen mitzubringen. Perspektive!

