Les ateliers de La Grange d’Art : Journal d’art 31 Le Puychevalier Marval, 26 septembre 2023, Marval.

Marval,Haute-Vienne

Rachel Evans vous donne rendez-vous dans La Grange d’Art pour des ateliers artistiques amusants qui picoteront votre curiosité ! Les mardis 26 septembre, 3, 10, 17 et 31 octobre et 7 novembre de 14h30 à 16h30 venez créer votre journal d’art. Soyez créatif avec ce passe-temps relaxant, amusant et thérapeutique. Vous jouerez avec les couleurs et les différents matériaux. Une belle expérience créative en perspective !.

2023-09-26 fin : 2023-09-26 16:30:00.

31 Le Puychevalier La Grange d’Art – Chez Rachel Evans

Marval 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Rachel Evans welcomes you to La Grange d’Art for fun-filled art workshops that will pique your curiosity! Tuesdays, September 26, October 3, 10, 17, 31 and November 7, from 2:30 to 4:30 pm, come and create your own art journal. Get creative with this relaxing, fun and therapeutic hobby. You’ll play with colors and different materials. A great creative experience!

Rachel Evans le invita a La Grange d’Art para participar en divertidos talleres de arte que despertarán su curiosidad Los martes 26 de septiembre, 3, 10, 17 y 31 de octubre y 7 de noviembre, de 14.30 a 16.30 h, venga a crear su propio diario artístico. Dé rienda suelta a su creatividad con este pasatiempo relajante, divertido y terapéutico. Jugarás con colores y diferentes materiales. ¡Seguro que será una gran experiencia creativa!

Rachel Evans lädt Sie in La Grange d’Art zu lustigen Kunstworkshops ein, die Ihre Neugierde wecken werden! Am Dienstag, den 26. September, 3., 10., 17. und 31. Oktober und 7. November von 14:30 bis 16:30 Uhr können Sie Ihr Kunsttagebuch gestalten. Werden Sie kreativ mit diesem entspannenden, lustigen und therapeutischen Hobby. Sie werden mit Farben und verschiedenen Materialien spielen. Eine schöne kreative Erfahrung steht Ihnen bevor!

