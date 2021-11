31 Juillet : 4ème Vague Populaire Place Carnot, 31 juillet 2021, Lyon.

31 JUILLET : 4ÈME VAGUE POPULAIRE – Rendez-vous à 14H00 place Carnot – ➡️ Samedi 31 juillet, pour la 4ème journée de mobilisation et à la veille de l’entrée en vigueur de nouvelles mesures de restrictions, une manifestation citoyenne aura lieu à 14H00 place Carnot, dans le 2ème arrondissement de Lyon. ➡️ Vacciné ou non vacciné, mobilisons-nous contre le pass d’identité sanitaire, contre les réformes antisociales, pour un accès libre, éclairé et équitable au vaccin et pour la levée des brevets des vaccins. ➡️ Détachons-nous de la récupération politique de l’extrême droite. Ce combat doit être le plus large possible. Sans chef et sans leader.

Place Carnot, 69002 Lyon, France



2021-07-31T14:00:00 2021-07-31T20:00:00