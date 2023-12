Cet évènement est passé Visite Cognac Paul Giraud 31 grand’rue Bouteville Catégories d’Évènement: Bouteville

Charente Visite Cognac Paul Giraud 31 grand’rue Bouteville, 2 janvier 2023, Bouteville. Bouteville Charente

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-02

fin : 2023-12-31 Depuis le XVIIe siècle la famille Giraud perpétue de père en fils un héritage de tradition..

Depuis le XVIIe siècle la famille Giraud perpétue de père en fils un héritage de tradition. EUR.

31 grand’rue

Bouteville 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-19 par Destination Cognac Détails Catégories d’Évènement: Bouteville, Charente Autres Code postal 16120 Lieu 31 grand'rue Adresse 31 grand'rue Ville Bouteville Departement Charente Lieu Ville 31 grand'rue Bouteville Latitude 45.601189 Longitude -0.13833 latitude longitude 45.601189;-0.13833

31 grand'rue Bouteville Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouteville/