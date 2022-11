31 ème festival du film d’animation Tournus Tournus Catégories d’évènement: Sane-et-Loire

Tournus

31 ème festival du film d’animation Tournus, 7 décembre 2022, Tournus. 31 ème festival du film d’animation

Cinéma La Palette Rue de la République Tournus Sane-et-Loire Rue de la République Cinéma La Palette

2022-12-07 – 2022-12-13

Rue de la République Cinéma La Palette

Tournus

Sane-et-Loire Tournus 7.5 EUR Le 31ème festival du film d’animation se déroulera au cinéma La Palette de Tournus. cinemascotte@orange.fr http://cinemascotte.pagesperso-orange.fr/ Rue de la République Cinéma La Palette Tournus

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Sane-et-Loire, Tournus Autres Lieu Tournus Adresse Tournus Sane-et-Loire Rue de la République Cinéma La Palette Ville Tournus lieuville Rue de la République Cinéma La Palette Tournus Departement Sane-et-Loire

Tournus Tournus Sane-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tournus/

31 ème festival du film d’animation Tournus 2022-12-07 was last modified: by 31 ème festival du film d’animation Tournus Tournus 7 décembre 2022 Cinéma La Palette Rue de la République Tournus Sane-et-Loire Sane-et-Loire Tournus

Tournus Sane-et-Loire