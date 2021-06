31 ème Course de Pentecôte Anduze Anduze, 13 juin 2021-13 juin 2021, AnduzeAnduze.

31 ème Course de Pentecôte 2021-06-13 – 2021-06-13

Anduze 30140 Anduze 30140

Anduze

Le dimanche 13 juin 2021 se déroulera la 31 ème course de Pentecôte Edition inédite, qui se déroulait depuis 1991 sur le Plan de Brie, et qui va se déplacer dans le Parc des cordeliers, où seront donnés les départs des courses enfants et de la course des 15km… idem pour les arrivées, ainsi que pour la remise des dossards (à partir de 7h30) Pas d’inscription pour les courses enfants, qui courront par catégories d’âge à partir de la catégorie Babys. Tous les enfants recevront à l’arrivé une médaille souvenir de cette édition. Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés sur le podium. Programme des courses : – 9 h Minimes G et F (1360m) – 9h10 Benjamins G et F (1020m) – 9h20 Poussins (680m) – 9h25 Poussines (680m) – 9h30 Eveils G (340m) – 9h35 Eveils F (340m) – 9h40 Babys Pour la course des 15 km, les inscriptions se font uniquement en ligne, sur le site www.endurancechrono.com Lors du retrait de dossard, à partir de 7h30, chaque participant reçoit son vas d’Anduze ainsi qu’une médaille souvenir de cette édition. Bien noter que l’épreuve se court en semi-auto suffisance. Chaque participant doit prévoir cela (ceinture porte bidon, camelback… Deux points d’eau seront disposés sur le parcours Les 3 premiers H et F reçoivent un vase d’Anduze (58cm/47cm/35cm) garni. Les premiers de chaque catégorie un vase d’Anduze (27cm).

+33 4 66 61 91 44 http://www.coursedepentecote.over-blog.com/

