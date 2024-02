31 EME CORSO CARNAVALESQUE VITTEL Vittel, samedi 9 mars 2024.

31 EME CORSO CARNAVALESQUE VITTEL Vittel Vosges

Samedi

Plus d’une quarantaine de groupes costumés, musicaux et chars pour le défilé carnavalesque. Soyez au rendez-vous !

Le thème de cette année Toutes les routes mènent à Vittel

Buvette et snack à partir de 13h30

Départ du corso place de la Marne à 15h.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09

fin : 2024-03-10

Centre Ville

Vittel 88800 Vosges Grand Est animations@ville-vittel.fr

L’événement 31 EME CORSO CARNAVALESQUE VITTEL Vittel a été mis à jour le 2024-02-10 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE