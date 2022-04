31 è Marche Populaire Frahier-et-Chatebier, 8 mai 2022, Frahier-et-Chatebier.

31 è Marche Populaire Frahier-et-Chatebier

2022-05-08 07:00:00 – 2022-05-08 17:00:00

Frahier-et-Chatebier Haute-Saône Frahier-et-Chatebier

L’association culturelles et sportive Frahier et Chetebier oganise sa traditionnelle “Marche populaire de jour” à Frahier, le dimanche 8 mai 2022. Cette marche est accessible à tous, les départs se feront entre 7 h à 14 h. Rendez-vous à la salle culturelle de Frahier, vous y trouverez petite restauration et buvette sur place.

+33 3 84 27 31 14

