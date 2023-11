Concert « Music Live » à L’art de la bière 31 cours Mirabeau Marignane, 2 décembre 2023, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

Soirée exceptionnelle !

Plongez dans une ambiance groove, funk et soul unique et laissez-vous séduire par les rythmes entrainants d’Iznoblues. Bières artisanales, cocktails et nouveautés au menu, il y aura de quoi satisfaire toutes les envies..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

31 cours Mirabeau L’art de la bière

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An exceptional evening!

Immerse yourself in a unique groove, funk and soul atmosphere and let yourself be seduced by the lively rhythms of Iznoblues. With craft beers, cocktails and novelties on the menu, there’s something for everyone.

¡Una velada excepcional!

Sumérgete en un ambiente único de groove, funk y soul y déjate seducir por los animados ritmos de Iznoblues. Con cervezas artesanales, cócteles y nuevos lanzamientos en el menú, hay algo para todos los gustos.

Ein außergewöhnlicher Abend!

Tauchen Sie ein in eine einzigartige Groove-, Funk- und Soul-Atmosphäre und lassen Sie sich von den mitreißenden Rhythmen von Iznoblues verführen. Handwerklich gebraute Biere, Cocktails und Neuheiten auf der Speisekarte – es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme de Marignane