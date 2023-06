Dans la peau d’un vendangeur 31 chemin Lacoste Monein, 21 septembre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

En compagnie de Jean-Louis, durant 1h30, direction les parcelles de vignes pour une présentation des techniques des vendanges ! Ensuite, vous vous attelez à la tâche, muni de votre sécateur, vous apprenez à aller chercher les grappes, sélectionnez celles en pleine maturité et vous les coupez en toute délicatesse.

De retour au domaine, le vigneron vous explique les étapes de la transformation du raisin et de la vinification. Vous terminez par une dégustation du jus en cours de fermentation et des vins du domaine accompagnés d’une planche de charcuterie.

Un diplôme du vendangeur vous est remis..

2023-09-21 à ; fin : 2023-09-21 . EUR.

31 chemin Lacoste Domaine Nigri

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Join Jean-Louis for a 1.5-hour visit to the vineyard for a presentation on harvesting techniques! Then, equipped with your pruning shears, you’ll learn how to pick the bunches, select those that are fully ripe and gently cut them.

Back at the winery, the winemaker explains the steps involved in processing the grapes and making the wine. You finish with a tasting of the fermenting juice and the estate wines, accompanied by a charcuterie board.

You’ll receive a grape-picker’s diploma.

Acompañe a Jean-Louis durante una hora y media y le llevará a los viñedos para una presentación sobre las técnicas de vendimia A continuación, se pondrá manos a la obra, equipado con sus tijeras de podar, y aprenderá a recoger los racimos, seleccionar los que están completamente maduros y cortarlos con suavidad.

De vuelta a la bodega, el enólogo le explicará las diferentes etapas del procesamiento de la uva y la elaboración del vino. La visita termina con una degustación del mosto en fermentación y de los vinos de la finca, acompañada de una tabla de embutidos.

Recibirá un diploma de vendimiador.

In Begleitung von Jean-Louis geht es 1,5 Stunden lang zu den Weinparzellen, wo Ihnen die Techniken der Weinlese erklärt werden! Danach machen Sie sich an die Arbeit und lernen, wie Sie mit Ihrer Rebschere die Trauben suchen, die vollreifen Trauben auswählen und sie vorsichtig abschneiden.

Zurück auf dem Weingut erklärt Ihnen der Winzer die einzelnen Schritte der Traubenverarbeitung und der Weinbereitung. Zum Abschluss probieren Sie den Saft während der Gärung und die Weine des Weinguts zusammen mit einer Wurstplatte.

Sie erhalten ein Diplom für Weinleser.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Coeur de Béarn